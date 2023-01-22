المكتب السياسي لأنصار الله يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

العالم- اليمن



وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)،اعتبر المكتب السياسي في بيان له، "ما حدث خطوة عدائية للإسلام والمسلمين".

وحمَّل البيان "حكومة السويد تبعات ما حصل من فعل دنيء وغير مسؤول في مظاهرة هي من سمحت بتنظيمها."

وأشار إلى أن"ما يشهده الغرب من أعمال عدائية متكررة ضد المقدسات الإسلامية إنما يعكس ما وصلت إليه الحكومات الغربية من إفلاس أخلاقي وسياسي، وفشلها في إدارة شؤون بلادها."

وأضاف أن "ذلك لا يبرر لها أن تستعدي المسلمين في أقطار الأرض لصرف نظر الرأي العام لديها عن مشكلات بنيوية تعاني منها".

ولفت المكتب السياسي لأنصار الله إلى أن" المسلمين جميعا معنيون بالرد الحازم على أعمال عدائية ضد مقدساتهم."