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وزير الخارجية الايراني: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه

وزير الخارجية الايراني: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، قرار البرلمان الاوروبي حول الحرس الثوري، بانه قد اطلق النار على قدميه، معتبرا ان مبادرة مجلس الشورى الاسلامي بتصنيف الجيوش الاوروبية في المنطقة على انها قوات ارهابية يعتبر ردا متبادلا على هذا القرار.

العالم - ايران

حضر وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان في الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، وكتب تغريدة بهذا الشأن: حضرت اليوم الجلسة المغلقة لمجلس الشورى الإسلامي، وبحضور اللواء سلامي (قائد الحرس الثوري)، وأعرب اعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود هذه المؤسسة الرسمية في الحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف: في إجراء مضاد، يسعى مجلس الشورى الاسلامي لادراج عناصر جيوش الدول الأوروبية في قائمة الإرهاب.

وصرح امير عبداللهيان: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه، الرد متبادل.

يذكر ان البرلمان الاوروبي صادق يوم الخميس الماضي على مشروع قرار يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإسلامي في قائمة "الجماعات الإرهابية" التابعة للاتحاد الأوروبي، وهذا الإجراء تم اقتراحه من قبل بعض المسؤولين الأوروبيين وخاصة وزير الخارجية الألماني.

وأجرى حسين أمير عبداللهيان مساء الاربعاء محادثات هاتفية مع جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، محذر من رد إيران ورد الفعل المضاد، ووصف هذا الإجراء بأن البرلمان الاوروبي اطلقت النار على قدميه، كما قال في محادثة هاتفية مع نظيره السويدي إن الحرس الثوري الإيراني أنقذ العواصم الأوروبية من هجمات داعش وقال: الأوروبيون مدينون لجهود الحرس الثوري في محاربة الإرهاب.

وردا على هذا القرار، أعد اعضاء مجلس الشورى الإسلامي قرارا بصفة عاجلة، تعتبر فيها إيران لقوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوات إرهابية.

ويتضمن مشروع القرار المكون من خمس نقاط، تقوم الاجهزة الامنية بتقديم قائمة قادة قوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى القضاء في الجمهورية الإسلامية الايرانية لغرض الملاحقة القضائية كما أن وزارة الخارجية مكلفة باستخدام الامكانيات القانونية والسياسية لاخراج القوات العسكرية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المنطقة.

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