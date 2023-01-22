الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

أوروبا لن تتخذ قرارات صارمة ضد الحرس الثوري لهذا السبب..

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

استبعد الباحث السياسي د. وسام اسماعيل ان تفتح أوروبا جبهة جديدة ضدها باتخاذ قرارات صارمة ضد حرس الثورة الاسلامية في ايران.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. وسام اسماعيل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"خاطب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان قائلاً بأن قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الايراني يعبر عن هواجس اوروبية وقد لايکون له أي مفاعيل تطبيقية".

وأکد ان الاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة بالذات، يفترض ان يملک من الواقعية والعقلانية بحيث ان لايفتح علی نفسه جبهات جديدة وهو الذي يعاني الامرين علی الجبهة الشرقية في أوروبا.

وأشار اسماعيل الی تصريحات رئيس البرلمان الايراني في الدفاع عن حرس الثورة، مؤکداً ان هذا الرد المستند علی معايير القوة التي تمتلکها الجمهورية الاسلامية يعبر عن حقيقة ان القرار الاوروبي اذا اتخذ، لن يکون بدون رد والرد سيکون مختلفاً تماماً عما يتوقعه الاوروبي.

وشدد علی ان الاتحاد الاوروبي طوال الفترة السابقة لم يتجرأ علی المساس بالحرس الثوري لأنه يعلم ان الحرس الثوري يمثل قدسية النظام في ايران ودائماً ما کان يتعاطی بموضوع العقوبات مع افراد ولم يتوجه الی المؤسسات.

روابط ذات صلة

مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري

رئيس الجمهورية يثمن جهود الحرس الثوري 

قاليباف: في حال اتخاذ أي إجراء ضد الحرس الثوري سنعتبر جيوش اوروبا جماعة ارهابية

البرلمان الإيراني يدرس الرد على الخطوة الاوروبية ضد الحرس الثوري

السفير الايراني في باكو: لولا الحرس الثوري لكان الاوروبيون ينتشلون الجثث من شوارعم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك شبكة تجارة مخدرات في نينوى شمال شرق العراق

رهان 'محمد بن سلمان' على الرياضة مستمر

شاهد بالفيديو.. أوروبا لن تتخذ قرارات صارمة ضد الحرس الثوري لهذا السبب..

وزير الخارجية الايراني: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه

مجلس الشورى يدين الإجراء الأخير للبرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري

المكتب السياسي لأنصار الله يدين إحراق نسخة من القرآن في السويد