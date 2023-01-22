أوروبا لن تتخذ قرارات صارمة ضد الحرس الثوري لهذا السبب..

العالم - خاص بالعالم

وقال د. وسام اسماعيل في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية:"خاطب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان قائلاً بأن قرار البرلمان الاوروبي ضد حرس الثورة الايراني يعبر عن هواجس اوروبية وقد لايکون له أي مفاعيل تطبيقية".

وأکد ان الاتحاد الاوروبي في هذه المرحلة بالذات، يفترض ان يملک من الواقعية والعقلانية بحيث ان لايفتح علی نفسه جبهات جديدة وهو الذي يعاني الامرين علی الجبهة الشرقية في أوروبا.

وأشار اسماعيل الی تصريحات رئيس البرلمان الايراني في الدفاع عن حرس الثورة، مؤکداً ان هذا الرد المستند علی معايير القوة التي تمتلکها الجمهورية الاسلامية يعبر عن حقيقة ان القرار الاوروبي اذا اتخذ، لن يکون بدون رد والرد سيکون مختلفاً تماماً عما يتوقعه الاوروبي.

وشدد علی ان الاتحاد الاوروبي طوال الفترة السابقة لم يتجرأ علی المساس بالحرس الثوري لأنه يعلم ان الحرس الثوري يمثل قدسية النظام في ايران ودائماً ما کان يتعاطی بموضوع العقوبات مع افراد ولم يتوجه الی المؤسسات.