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بلينكن سيزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو قريبا

بلينكن سيزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو قريبا
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الأحد.

العالم - الأميركيتان

وقالت الصحيفة إن بلينكن “سوف يزور [إسرائيل] من أجل تسليم رئيس الوزارء الإسرائيلي دعوة رسمية للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن والتنسيق معه حول مضمون الزيارة الذي يتوقع أن تتم نهاية شهر فبراير أو بداية مارس المقبل”.

وأوضحت أن نتنياهو سيقبل الدعوة لإلقاء خطاب أمام أعضاء مجلسي النواب والكونغرس، فقط إذا وافق الرئيس بايدن على هذه الدعوة.

وأضافت الصحيفة:"في هذه المرحلة لا يوجد ملخص نهائي أو تاريخ للحدث وما إذا كان سيحدث".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الكابيتول هيل قوله:" إن هناك عددا كافيا من النواب الذين يريدون أن يسمعوا من نتنياهو مرة أخرى، بينما أولئك الذين يعارضون ليسوا أقوياء بما يكفي لإفشال مثل هذه الدعوة، لذا فإن فرص أن تؤتي المبادرة ثمارها عالية جدا.

يشار إلى أنه في حال تمت دعوة نتنياهو بالفعل فسيكون أول زعيم أجنبي في التاريخ يلقي خطابا أربع مرات أمام المجلسين.

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