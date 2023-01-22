الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

باستثمارات 150 مليون دولار.. افتتاح مصنع للصناعات الدوائية بصلالة العمانية

باستثمارات 150 مليون دولار.. افتتاح مصنع للصناعات الدوائية بصلالة العمانية
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

تفتتح سلطنة عمان، الأربعاء المقبل، مصنع شركة "فيلكس" للصناعات الدوائية، والذي يعتبر الأحدث في مجال الصناعات الدوائية.

العالم - عمان

ويستهدف المصنع، تحويل المنطقة الحرة بولاية صلالة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والبيولوجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية (رسمية).

ومن المقرر أن يكون المصنع للمنتجات الدوائية ومركزاً للتطوير والأبحاث، حيث تخطط شركة "فيلكس" لإنتاج أكثر من 100 نوع من الأدوية المتنوعة.

وتخطط السلطنة لإنتاج اللقاحات في مرحلة لاحقة، بما يصل إلى مليار قرص دوائي، ومليار كبسول سنوياً للمرحلة الأولى.

ويشهد المصنع حالياً فرصاً وخططاً تشغيلية محلياً ودولياً، ويتم تسويق منتجاته داخل السلطنة وفي دولة قطر وعدد من الدول الأخرى بالمنطقة، وفق المصدر ذاته.

وبدأت عمليات إنشاء مجمع "فيلكس" للصناعات الدوائية في 2018، قبل أن تبدأ الشركة بتغطية 35% من احتياجات السوق بحلول 2021، وفق صحيفة "أثير".

وبني المصنع وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة، ما يؤهله لدخول الأسواق العالمية.

وبدأ المصنع تصدير المنتجات المصنعة محلياً إلى دول مجلس التعاون واليمن والعراق، في مرحلة الإنتاج التجريبي، وتستهدف الشركة الوصول إلى السوق الأفريقية.

روابط ذات صلة

مباحثات سورية عمانية في مسقط لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين

المشاط يثمن دور سلطنة عمان في دفع عملية السلام في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس منظمة الفضاء الإيرانية: البدء في المرحلة التشغيلية لـ كوكبة 'الشهيد سليماني' للأقمار الصناعية

مقتل 5 إرهابيين وضبط أسلحة ومخازن عتاد في كركوك

باستثمارات 150 مليون دولار.. افتتاح مصنع للصناعات الدوائية بصلالة العمانية

دمشق وبيروت تبحثان تطوير التعاون بالقطاع التربوي

نائب الرئيس الايراني: الشعب وكافة أركان البلاد داعمون وحماة لحرس الثورة

تعليق العمل في 3 موانئ كويتية بسبب سوء الأحوال الجوية