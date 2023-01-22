باستثمارات 150 مليون دولار.. افتتاح مصنع للصناعات الدوائية بصلالة العمانية

العالم - عمان

ويستهدف المصنع، تحويل المنطقة الحرة بولاية صلالة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والبيولوجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية (رسمية).

ومن المقرر أن يكون المصنع للمنتجات الدوائية ومركزاً للتطوير والأبحاث، حيث تخطط شركة "فيلكس" لإنتاج أكثر من 100 نوع من الأدوية المتنوعة.

وتخطط السلطنة لإنتاج اللقاحات في مرحلة لاحقة، بما يصل إلى مليار قرص دوائي، ومليار كبسول سنوياً للمرحلة الأولى.

ويشهد المصنع حالياً فرصاً وخططاً تشغيلية محلياً ودولياً، ويتم تسويق منتجاته داخل السلطنة وفي دولة قطر وعدد من الدول الأخرى بالمنطقة، وفق المصدر ذاته.

وبدأت عمليات إنشاء مجمع "فيلكس" للصناعات الدوائية في 2018، قبل أن تبدأ الشركة بتغطية 35% من احتياجات السوق بحلول 2021، وفق صحيفة "أثير".

وبني المصنع وفقاً للمواصفات العالمية المعتمدة، ما يؤهله لدخول الأسواق العالمية.

وبدأ المصنع تصدير المنتجات المصنعة محلياً إلى دول مجلس التعاون واليمن والعراق، في مرحلة الإنتاج التجريبي، وتستهدف الشركة الوصول إلى السوق الأفريقية.