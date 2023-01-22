مخطط برلماني ايراني لمواجهة العداء الأوروبي لحرس الثورة

العالم - مراسلون

خلف الابواب الموصدة عقد البرلمان الايراني اجتماعاً مغلقاً حضره وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان والقائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي.

اكد عبد الهيان بعد اجتماع ان الرد ايراني على التحرك الأوروبي سيكون عبر قرار برلماني يضع جنود الجيوش الأوروبية على لوائح الإرهاب الإيرانية.

الرئيس الايراني الذي اعتلی منبر البرلمان اكد ان محاولات اوروبا ستبوء بالفشل كما فشل مشروع صفقة القرن.

وقال الرئيس ابراهيم رئيسي:"أي جيش وأي قوات مسلحة لم تكافح الارهاب كما كافحها حرس الثورة الاسلامية. جيوش دول المنطقة وكبار المسؤولين علی مساحة الاقليم تقر بأن حرس الثورة الاسلامية لعب دوراً رائداً في دحر الارهاب.

من جانبه اكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران محمد باقر قاليباف ان البرلمان الايراني سيرد بالمثل فوراً وبشكل حاسم على كل كيان يصنف حرس الثورة الاسلامية في ايران، على قائمة الإرهاب.

وقال قاليباف:"إذا أرادت أوروبا التوصل لاتفاق نووي عليها أن تفصل طريقها عن طريق معارضي هذا الاتفاق. سنرد بالمثل فوراً وبشكل حاسم على كل كيان يصنف حرس الثورة على قائمة الإرهاب".

تقول بعض المصادر البرلمانية إن نواب البرلمان الإيراني يستعدون لاماطة اللثام عن خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية في حال تبني تلك الدول قرار البرلمان الأوروبي.

وجاء في مسودة المشروع ان أي تعاون مع هذه القوات بمنزلة التعاون في عمليات إرهابية.

وقال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني

وحید جلال‌زاده لقناة العالم:"القرار الذي يسعي اليه البرلمان هو قرار رادع ويبين قوة الجمهورية الاسلامية ويحظی بالاجماع الكامل عليه. بالامس قمنا بكتابة مسودة القرار واليوم سيصوت عليه داخل اللجنة وسيطرح لاحقا علی البرلمان".

رجال العسکر يحذرون من عواقب اجراءات اوروبا والدبلوماسيون يشبهونها بمن يطلق النار علی قدميه اما البرلمانيون فيضعون اللمسات الاخيرة علی خطتهم للرد علی التحرکات الأوروبية الاخيرة، خطوات يبدو بأنها جاءت تلبية لأصوات تتعالی داخل ايران للرد المماثل علی التحرکات الأوروبية.