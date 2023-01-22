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حزب الله يدين حرق القرآن الكريم في السويد ويدعو لمعاقبة الفاعلين

حزب الله يدين حرق القرآن الكريم في السويد ويدعو لمعاقبة الفاعلين
الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

دان حزب الله بشدة، في بيان له، ما حصل من حرقٍ للقرآن الكريم في السويد، واستنكر هذا "الفعل الإجرامي المقيت" بحق الدين الإسلامي والرموز الإسلامية المقدسة، داعياً إلى معاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

العالم- لبنان

واعتبر حزب الله في بيانه أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه، لا يمكن السكوت عنها على الاطلاق.

إليكم نص البيان:

يدين حزب الله بشدة ما حصل من حرقٍ للقرآن الكريم في السويد، ويستنكر هذا الفعل الإجرامي المقيت بحق الدين الإسلامي والرموز الإسلامية المقدسة، ويعتبر أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسلسل التطاول المشين على رسول الله الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مراجع المسلمين ورموزهم ومقدساتهم، وهو إساءة بالغة لأمة الإسلام على امتداد العالم من شرقه إلى غربه، لا يمكن السكوت عنها على الاطلاق.

إننا في حزب الله نحمل الحكومة السويدية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل القبيح وندعوها الى المبادرة فورا لمعاقبة المرتكبين والعمل لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، ونطالب الحكومات الإسلامية والمرجعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية بالتنديد بهذه الإساءة الكبيرة والعمل لتكوين رأي عام عالمي يحول دون حصول مثل هذه الانتهاكات الخطيرة مجددا.

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