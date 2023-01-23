الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣
٠٥:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تصعيد المعارضة في توس ضد الرئيس.. إلى أين؟ – الجزء الثاني

الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

المزيد من التصعيد في تونس.. تحتكم المعهرضة الى الشارع كلما احتدت الأزمة وتسكرت أبواب الحلول.

العالم – المغاربية

وفي استدعائها للشارع اختبار لقواعدها ومحاولة ضغط وارباك للسلطة القائمة لتبيين موقفها وتحسين شروط التفاوض.

في المقابل يرى مؤيدو الرئيس أن اللجوء الى الشارع لن يثني قيس سعيد عن المضي قدما في المسار الذي دخل مراحله الأخيرة إلا أن السؤال الذي يطرحه التونسيون اليوم في ظل استمرار الأزمة المتعددة الأبعاد، ماذا بعد النزول للشارع؟ وما هي المخارج المتاحة من هذه الأزمة؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش الصراع السياسي القائم في تونس بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

معرض تراثي في تونس للتعريف بالثقافة الايرانية

منظمات دولية تطالب السعودية باحترام الحريات.. مبادرة تلو الأخرى، هل تحل أزمة تونس؟

تونس: أحكام بالسجن في قضية اقتحام مطار قرطاج

تونس: مؤشرات إيجابية من لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في منتدى دافوس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يستقبل وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام

شاهد.. تدشين أول مصنع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في طهران

وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية: نعتزم استحداث منصب يخص العراق

رئيس مجلس الدوما الروسي يصل الى طهران

وزير الدفاع الايراني: قيمة المنتجات الدفاعية الايرانية تنمو بنسبة 80 بالمائة

ايران تحقق فائضا تجاريا بـ 20.5 مليار دولار