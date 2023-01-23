تصعيد المعارضة في توس ضد الرئيس.. إلى أين؟ – الجزء الثاني

العالم – المغاربية

وفي استدعائها للشارع اختبار لقواعدها ومحاولة ضغط وارباك للسلطة القائمة لتبيين موقفها وتحسين شروط التفاوض.

في المقابل يرى مؤيدو الرئيس أن اللجوء الى الشارع لن يثني قيس سعيد عن المضي قدما في المسار الذي دخل مراحله الأخيرة إلا أن السؤال الذي يطرحه التونسيون اليوم في ظل استمرار الأزمة المتعددة الأبعاد، ماذا بعد النزول للشارع؟ وما هي المخارج المتاحة من هذه الأزمة؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية الزميلة فرح عطوي ناقش الصراع السياسي القائم في تونس بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة.

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