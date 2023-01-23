السوداني يستقبل وكيلة غوتيريش للشؤون السياسية وبناء السلام

العالم - العراق

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، استقبل مساء الأحد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام السيدة روزماري ديكارلو والوفد المرافق لها".

واضاف البيان، ان رئيس مجلس الوزراء أعرب خلال اللقاء عن تطلع الحكومة العراقية إلى المزيد من التعاون المثمر مع برامج الأمم المتحدة العاملة، تأكيداً لنهج العراق الراسخ في تدعيم الاستقرار محلياً وإقليمياً.

من جانبها أشارت السيدة ديكارلو إلى أهمية العراق ودوره الفاعل في المنطقة، وأوضحت استعداد المنظمة الأممية تقديم الدعم في مختلف المجالات، لاسيما في ملفات مكافحة الفساد ومواجهة التغيرات المناخية.