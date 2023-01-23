أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الإثنين 23 يناير 2023

-صحيفة ارمان امروز ..

وزير الخارجية ينوه بإحتمال خروج إيران من عضوية معاهدة حظر الإنتشار النووي

- صحيفة جوان ..

كل الإحتمالات مطروحة مقابل قرار البرلمان الأوروبي وحتى الإنسحاب من عضوية معاهدة حظر الإنتشار

- سياست روز ..

المتحدث بإسم الخارجية .. الحرب المركبة التي يشنها الغرب على إيران محكومة بالفشل .

- عصر ایرانیان ..

قوات حرس الثورة أفشلت کل مخططات الإستکبار العالمی المعادیة لإيران

- کیهان ..

تظاهرات وفوضی عارمة تعصف بفلسطین المحتلة , ووزير الحرب السابق يعلن الحرب على نتنياهو

- افتاب يزد ..

الكرملين يحذر من كارثة عالمية في حال إرسال الغرب أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

- مردم سالاري ..

محافل سياسية عراقية تتهم الكاظمي بعرقلة التحقيق في ملف إغتيال الشهيد قاسم سليماني

- وطن امروز ..

إيران على أهبة الإستعداد .. رئاسة مجلس الشورى تتسلم مسودة الرد على البرلمان الأوروبي

-قدس ...

إتهام حرس الثورة بالإرهاب يعكس عمق الغضب الأوروبي من فشل الإضطرابات في إيران

- اطلاعات ..

صدامات بين المتظاهرين وقوى الأمن بولاية أطلانطا الأمريكية بعد مصرع متظاهر على يد الشرطة

- خراسان ..

إزاحة الستار عن تواطؤ نظم عربية مع الموساد في إغتيال الشهيد عماد مغنية .

مقالات

1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( قرار البرلمان الأوروبي بمسار الإستراتيجية الأمريكية الخاطئة )..

قرار البرلمان الاوروبي الاخير ضد حرس الثورة يعكس واقع افتقار هذا البرلمان للعقلانية السياسية اللازمة كونه يتجاهل حقيقة ..

( إن الفضل الرئيسي في إنقاذ المنطقة وحتى أوروبا من خطر الإرهاب التكفيري الداعشي يعود لقوات حرس الثورة )

وبالطبع هذه هي ليست المرة الاولى التي يرتكب الاوروبيون فيها اخطاءا استراتيجية في تعاملهم مع ايران في خضم انسياقهم في مخططات الاستراتيجيات الامريكية المعادية لبلادنا .ان امريكا حولت الاتحاد الاوروبي برمته الى اداة ضغط اخرى تستخدمها ضد ايران.

وفي كل الاحوال بلادنا تعد الرد اللازم على هذه الوقاحة الاوروبية .

2- جوان ..

كتبت صحيفة جوان في الشأن الاوكراني في مقالها ( حسابات باريس وبرلين بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا ) ..

يبدو ان المعادلات الميدانية في اوكرانيا باتت تميل لصالح القوات الروسية مرة اخرى وسط مخاوف غربية من عمليات عسكرية روسية واسعة جديدة باوكرانيا. هذه المخاوف دفعت بحلف الناتو لعقد اجتماعات طارئة لبحث سبل توسيع وزيادة الدعم العسكري لاوكرانيا, ولكن ..

( كشفت نقاشات بلدان حلف الناتو حول إرسال دبابات ثقيلة لأوكرانيا عن وجود تحفظات جدية من قبل بعض الأعضاء )

وهذا ما انعكس بصورة واضحة باجتماع وزراء دفاع بلدان الناتو حول ارسال دبابات لوبارد الالمانية المتطورة لاوكرانيا .

ان المانيا نفسها ابدت ترددا في هذا السياق خلف ذريعة مخاوف من نفاد مخزونها من هذه الدبابات , لكن الواقع يرتبط بمخاوف من تداعيات مثل هذا التصعيد . ان المانيا سترسل تسعة عشر دبابة لوبارد فقط لاوكرانيا. وهذه الحالة تنطبق على فرنسا ايضا اذ تبدي ترددا كبيرا في ارسال دبابات لاوكرانيا مكتفية بارسال مدرعات وناقلات جنود لتفادي اية ردود فعل روسية اكثر حدة .

3- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( نتنياهو في خضم المتاعب والأزمات) كتبت صحيفة خراسان ..

تشهد فلسطين المحتلة سلسلة متواصلة من المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو الائتلافية التي تشكلت قبل اقل من شهر .

( نتنياهو بات في مأزق حقيقي بين كماشة المعارضة التي تضغط في الشارع والكنيست وبين ضغوط الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفا بحكومته )

فالمعارضة تستمد وقودها بتنظيم تظاهرات حاشدة من المواقف المتطرفة لوزراء بحكومة نتنياهو وكذلك من تحركات هذه الحكومة لتقليص صلاحيات القضاء , وفي الوقت الذي يعجز فيه نتنياهو من السيطرة على هؤلاء الوزراء خشية انهيار حكومته الائتلافية . وهكذا يجد نتنياهو نفسه في مازق حقيقي .

4- ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها الذي يحمل عنوان ( الوجه الآخر للحرب بأوكرانيا )..

تقترب الحرب في اوكرانيا من دخول عامها الثاني في الوقت الذي تواصل في القوات الروسية عملياتها العسكرية لتحقيق اهداف موسكو وطموحاتها , وحيث تواصل القوى الغربية بدورها اندفاعها في تسليح الجيش الاوكراني لوقف التمدد الروسي ولاستنزاف روسيا واضعافها .

( إن الذي يحدث في أكرانيا اليوم يتلخص بوجود صراع إرادات ومخططات بين الغرب المتمثل بالناتو والإتحاد الأوروبي وبين روسيا)

هذا الصراع يعتبر بحد ذاته عقبة كبرى تحول دون ايجاد ارضية مناسبة واقعية لبدء مفاوضات سلام بين كييف وموسكو , فاستمرار الحرب يخدم اهدف القوى الغربية باستنزاف وباضعاف روسيا على حساب اوكرانيا , كما ان الناتو يستغل المخاوف من روسيا الناجمة عن هذه الحرب لضم بلدان اوروبية جديدة لعضويته والتوسع نحو الشرق اي نحو الاراضي الروسية نفسها ,اما روسيا فمازالت تراهن على تحقيق اهدافها رغم اهوال الحرب وخسائرها ولخطر تحول اوكرانيا لفخ استنزاف غربي لها .

5- كيهان ..

صحيفة كيهان سلطت الضوء على تصعيد جمهورية اذربيجان ضغوطها على السكان الارمن بقرباغ وكتبت في مقالها ( جمهورية أذربيجان تشن حربا غازية على أرمينيا) .

دعت جمهورية ارمينيا المجتمع الدولي لتشكيل فريق تحقيق بشأن تخريب جمهورية اذربيجان لانبوب الغاز من ارمينيا الى مناطق السكان الارمن بمرتفعات قرباغ المتنازع عليها بين البلدين.

( ويقول شهود عيان إن جمهورية أذربيجان أغلقت عمليا هذا الأنبوب في الوقت الذي يعاني فيه السكان الأرمن من فصل شتاء قارس بقره باغ)

وتقول ايروان ان درجة الحرارة تنخفض لمادون خمس درجات تحت الصفر بقرباغ حيث يعاني السكان الارمن من قطع الغاز اللازم للتدفئة ومن قطع جمهورية اذربيجان لخط التيار الكهربائي بين هذه المناطق وشبكة الكهرباء بارمينيا بعد اغلاقها لطريق لاجين الذي المناطق الارمينية بقرباغ بارمينيا .