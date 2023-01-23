الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عبداللهيان: ايران لن تتردد في الدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها اطلاقا

عبداللهيان: ايران لن تتردد في الدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها اطلاقا
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

 اكد وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، على ان ايراتن ستواصل المضي قدما في حماية السلام والامن المستدامين على صعيدي المنطقة والعالم، وسوف لن تترد على الاطلاق في الدفاع عن سيادتها ومصالحها ووحدة اراضيها.

العالم - ايران

يتبع ...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني: البرلمان الأوروبي أطلق النار على قدميه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس المصري: الأشرار لو تمكنوا منا لذبحونا

مصدر يكشف عن مبادرة بن سلمان لدفع التطبيع مع كيان الاحتلال

"طالبان" تؤكد التزامها بحق إيران المائي

جوزيب بوريل يكشف عن "السر الخطير" وراء القرار الأوربي ضد حرس الثورة!

عبداللهيان: ايران لن تتردد في الدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها اطلاقا

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. تداعيات احراق نسخة من القرآن الكريم في السويد