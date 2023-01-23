الادميرال ايراني: نحن بصدد عرض اقتدارنا في جميع حدودنا البحرية

العالم - ايران

وفي حديثه خلال مهرجان العلم والبحث في القوة البحرية، أكد الادميرال شهرام ايراني انه نظرا لتأكيدات قائد الثورة، فإن الاقتدار له كلمة الفصل في العالم، وقال: لو كانت لدينا كل القوى ولكننا إن لم نتمكن من إيصالها الى الاقتدار فإننا سنكون متأخرين خطوة.

وأضاف: نحن كسلاح البحر للجيش، نسير اليوم دوريات في السواحل، وننفذ هذه المهام المكلفون بها، بأتم نحو ممكن.

وأشار الاميرال ايراني الى اهمية اقتدار البلاد في مختلف المجالات، وبيّن: ان الاقتدار الراهن لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية تحقق على اساس العلم والمعرفة، ونحن تمكنا اليوم ان نستعرض اقتدارنا في المحيطات عبر هذا العلم والمعرفة.

وتابع: ان حدودنا البحرية هي من مهامنا الاولية. الا اننا لا نرى اي حدود لتنفيذ مهامنا الاساسية، وسنكون حاضرين في اي نقطة تقتضيها مصالح البلاد.

وأشار قائد سلاح البحر الايراني، الى اتساع النطاق الجيوسياسي للبلاد، وقال: لقد قمنا بتوسيع حدودنا في النطاق الجيوسياسي، ونحن بصدد استعراض هذا الاقتدار في جميع حدودنا البحرية.

وفي الختام، أكد الاميرال ايراني على ضرورة تنمية سواحل مكران (جنوب ايران)، وقال: ان علينا جميعا ان نضع يدا بيد من اجل تحقيق هذا المهم، معربا عن امله بأداء امور مهمة في المستقبل تصب في مصلحة البلاد والشعب.