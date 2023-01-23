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برنامج بانوراما..

تعاون استراتيجي بين طهران وموسكو ودبابات ليوبارد.. هل ستخلق أزمة بين الأوروبيين

تعاون استراتيجي بين طهران وموسكو ودبابات ليوبارد.. هل ستخلق أزمة بين الأوروبيين
الإثنين ٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تأكيد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان بلاده ماضية في اجراءاتها لتنفيذ كامل الاتفاقات الموقعة مع روسيا.

خاص بالعالم

وخلال استقباله رئيس مجلس الدوما الروسي فيا تشلاف والودين اوضح رئيسي ان فرص التعاون في مجال الطاقة والتجارة والترانزيت والشحن والنقل بين طهران وموسكو متوفرة.

وسبق اللقاء مؤتمر صحفي بين رئيس الدوما الروسي ونظيره الايراني محمد باقر قاليباف حيث أكدا خلال مؤتمر صحفي على التعاون الثنائي في جميع المجالات وضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي المشترك بين البلدين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... الخلافات المتزايدة التي بدأت تلقي بثقلها على الاتحاد الاوروبي على خلفية تزويد اوكرانيا بدبابات ليوبارد الالمانية.

وبينما تتعرض برلين لضغوط من الحلفاء لقبول تسليم الدبابات الى كييف، تدرس الحكومة الالمانية كل خياراتها لاسيما الداخلية حيث الرفض يتزايد لتورط اعمق في الحرب، بشكل يخدم اولا واخيرا الولايات المتحدة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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برنامج بانوراما.. تعاون استراتيجي بين طهران وموسكو ودبابات ليوبارد.. هل ستخلق أزمة بين الأوروبيين

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