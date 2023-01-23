بوريل: حجم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا يقدّر بنحو 3.6 مليار يورو

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ووفقا له، في اجتماعات بروكسل، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتخصيص مساعدات عسكرية جديدة لكييف بمبلغ 500 مليون يورو، وسيتم إرسال 45 مليون يورو أخرى من قبل صندوق السلام الأوروبي لصالح مهمة تدريبية للجيش الأوكراني.

وأوضح الدبلوماسي بعد الاجتماع أن "إجمالي المساعدة العسكرية ستصل إلى 3.6 مليار يورو"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، قدم الاتحاد الأوروبي بأكمله لأوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية بقيمة 49 مليار يورو".

وقال الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، في وقت سابق، إنه وقع مذكرة تفاهم نيابة عن الاتحاد الأوروبي لتزويد كييف بحزمة جديدة من الدعم المالي الكلي لعام 2023 بمبلغ يصل إلى 18 مليار يورو على شكل قروض.