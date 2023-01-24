شاهد.. غضب نشطاء التواصل من حرق القرآن الكريم في السويد

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. حين رفض الملايين رفع علم المثليين والشواذ في كأس العالم الأخيرة في قطر، انتفض الغرب معتبرا ذلك اهانة لهذه المجموعات. لكن زيف حرية التعبير والحقوق انكشف بسرعة. فالدول الغربية دافعت عن احراق احد المتطرفين السويديين لنسخة من القرآن الكريم معتبرين ذلك حرية تعبير.

غضب واسع على مواقع التواصل مما أسموه النفاق الغربي، حيث كتب "علي" ازاء هذا الموضوع مغردا: "علق في هذا السياق. لم يعد خافيا ان الغربيين معادون للاسلام وما تباكيهم على الحريات الا هو خدمة لمشروعهم باضعاف المسلمين وتشكيكهم بعقيدتهم تمهيدا لانهاء الاسلام ويجاريهم بذلك طغاة العالم العربي".

وكتب رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون على صفحته الرسمية، السبت حول هذا الموضوع مغردا: "حرية التعبير هي جزء أساسي من الديمقراطية لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أمر لائق، إن حرق الكتب المقدسة للكثيرين هو فعل مشين للغاية، أود أن أعبر عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة جراء ما حدث في ستوكهولم اليوم".

في المقابل رد "محمد" على كلام رئيس الوزراء السويدي كاتبا: "التعاطف لا يُسمن ولا يُغني من جوع! تجرمون حرق أعلام الشواذ وتمنعون انتقادهم، لكن تسمحون بالتعدي على الاسلام ومقدسات المسلمين بحجة الحرية".

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