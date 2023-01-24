الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة التخطيط اليمنية تستنكر جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

وزارة التخطيط اليمنية تستنكر جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة التخطيط والتنمية في اليمن بأشد العبارات، جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم في مملكة السويد.

العالم- اليمن

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن" هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاستهداف للإسلام والمقدسات الإسلامية في الدول الأوروبية عبر مختلف الممارسات، يقف خلفها اللوبي اليهودي الصهيوني الذي سيطر على أوروبا وجعل من دولها أداة من أدواته في الإساءة للإسلام ومقدساته تحت عنوان حرية التعبير".

واستهجن البيان "تبرير الجريمة من قبل الحكومة السويدية ومحاولة التغطية عليها بذريعة حرية التعبير والديمقراطية"، موضحا أن" الإساءة إلى المقدسات الإسلامية ليست نوعاً من حرية التعبير، بل جريمة لا يمكن السكوت عنها".

ودعا "كل الأحرار والمسلمين في العالم إلى اتخاذ مواقف جادة تجاه هذه الإساءات المتكررة والدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم".

روابط ذات صلة

رابطة علماء اليمن تستنكر جريمة إحراق القرآن الكريم بالسويد

إحتجاجات قرب السفارة السويدية ببغداد استنكاراً لحرق القران الكريم بالسويد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فنزويلا تشهد مظاهرات حاشدة ضد العقوبات والحصار الإقتصادي المفروض عليها

هكذا غاب الشعور بالأمان في حياة الناشطين بالسعودية!!

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك صباح اليوم

شاهد.. استمرار مسلسل اطلاق النار في أميركا

وزارة التخطيط اليمنية تستنكر جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

اشتباكات مسلحة في نابلس..وحملة اعتقالات بالضفة