وزارة التخطيط اليمنية تستنكر جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

العالم- اليمن

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن" هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاستهداف للإسلام والمقدسات الإسلامية في الدول الأوروبية عبر مختلف الممارسات، يقف خلفها اللوبي اليهودي الصهيوني الذي سيطر على أوروبا وجعل من دولها أداة من أدواته في الإساءة للإسلام ومقدساته تحت عنوان حرية التعبير".

واستهجن البيان "تبرير الجريمة من قبل الحكومة السويدية ومحاولة التغطية عليها بذريعة حرية التعبير والديمقراطية"، موضحا أن" الإساءة إلى المقدسات الإسلامية ليست نوعاً من حرية التعبير، بل جريمة لا يمكن السكوت عنها".

ودعا "كل الأحرار والمسلمين في العالم إلى اتخاذ مواقف جادة تجاه هذه الإساءات المتكررة والدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم".