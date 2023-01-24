شاهد.. استمرار مسلسل اطلاق النار في أميركا

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل الخبر.. من صدمة إلى أخرى يتحرك المجتمع الأميركي في ظل تزايد مطرد لجرائم العنف وإطلاق النار، وآخر الحوادث الدموية وقعت في ولاية فلوريدا عندما أقدم مسلح من أصول آسيوية على إطلاق النار في مرقص في مدينة منتيري بارك خلال احتفاق بمناسبة رأس السنة القمرية ليقتل 11 شخصا ويصيب تسعة آخرين تتراوح أعمارهم بين75 عاما.

المسلح أقدم فيما بعد على الانتحار بعد فشله في تنفيذ هجوم آخر في مكان عام بمنطقة ألامبرا.



وقالت أحى المواطنات الاميركية: "معظمهم كان من كبار السن وكانوا يستمتعون باحتفالات رأس السنة القمرية، أن يتم إطلاق النار عليهم هكذا وأن يكون المسلح نفسه من كبار السن أمر مزعج".



السلطات أكدت أنها فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه وتحدثت عن استخدام المسلح سلاحا ناريا نصف آلي لتنفيذ جريمته



وقال روبرت لونا وهو قائد عمدة لوس أنجلوس: " وجدنا في منزل المشتبه به على بندقية عيار ثلاثمئة وثمانية والعديد من الاجهزة الإلكترونية وأمور تقودنا للاعتقاد بأنه كان يصنع أسلحة نارية محلية الصنع".



وفي حادث آخر قتل وأصيب عدة أشخاص في إطلاق نار وقع بولاية شيكاغو، وقالت السلطات إن الأدلة تشير إلى انه حادث متعمد وليس عشوائيا، مشيرة إلى اعتقال عدة أشخاص يشتبه بتورطهم في الحادث.

وقال بول باريزيك وهو مسؤول في شرطة دي موين: "جميع المشتبه بهم المحتملون رهن الاعتقال، إنهم الان في مركز الشرطة والمحققون يقومون حاليا بالتحقيق معهم".



السلطات تحدثت أيضا عن وقوع حادث آخر أسفر حيث قتل طالبين وإصابة معلمة جراء إطلاق نار في مدرسة بمدينة ديموان في ولاية أيوا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد العديد من جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة النارية والتي تعتبر قوانين حيازتها وحملها في البلاد من الأكثر تساهلا حول العالم.