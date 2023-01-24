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تقرير صحفي صهيوني..

كيان الاحتلال سيواجه 3 تحديات رئيسة خلال 2023

كيان الاحتلال سيواجه 3 تحديات رئيسة خلال 2023
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تطرقت صحيفة "إسرائيل ديفنز" صباح اليوم الثلاثاء، إلى التقرير السنوي الذي نشره معهد أبحاث الأمن القومي حول التهديدات التي قد تواجه "إسرائيل"، خلال العام الحالي 2023، في ظل تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

العالم - الإحتلال

وأشار الباحثون في المعهد بأن "إسرائيل" ستواجه ثلاث تحديات رئيسية، أولها امتلاك القدرة للحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وتجنب التداعيات السلبية الناتجة عن تفاقم الصراعات وزيادة حدة الاستقطاب داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية.

وبين الباحثين أن تشكيلة الحكومة الإسرائيلية بطابعها اليميني المتطرف تتناقض مع الرؤية الليبرالية للإدارة الأمريكية، ما قد يترتب عليه ابتعاد الجالية اليهودية في أمريكا عن "إسرائيل" وتقليص الدعم الأمريكي التقليدي.

أما التحدي الثاني وفق الباحثين، فإنه يتمحور حول تفاقم الصراعات والاستقطاب الداخلي، وتأثيره السلبي على الحصانة الاجتماعية التي تعتبر عامل مهم وحيوي لكي يتمكن المجتمع الإسرائيلي من التعامل مع التحديات الخارجية.

وحذر الباحثون من إمكانية تشكل مجموعات مسلحة في ظل فقدان السيطرة وعدم قدرة أجهزة الأمن الداخلي على فرض النظام.

وتمثل التحدي الثالث بالخشية من اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، في ظل الحديث عن فترة ما بعد أبو مازن، وإمكانية فقدان أجهزة أمن السلطة سيطرتها على الضفة الغربية بسبب الصراعات داخل قيادة السلطة لخلافة أبو مازن، وذلك بالتزامن مع انعدام الرؤية وعدم وجود أفق للحل السياسي.

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