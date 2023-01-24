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أوروبا ستطفئ نار حرق القرآن لتفادي فتح جبهة جديدة

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

توقع الإعلامي والكاتب السياسي أكثم سليمان ان تسرع الدول الغربية خاصة أعضاء حلف الناتو بإطفاء نار حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد من أجل تفادي فتح جبهة جديدة من الصراع مع الدول الاسلامية.

العالم - خاص بالعالم

وقال سليمان في حديث لبرنامج مع الحدث علی قناة العالم الاخبارية:"ستكون هناك محاولات كثيرة لاحتواء الأمر لأسباب سياسية، فالسويد تريد الدخول لحلف الناتو، وتركيا دولة اسلامية لها حق نقض ذلك".

وأضاف ان الجانب السياسي الاخر، هو ان روسيا تدعم القيم المجتمعية خلافاً لمجتمعات دول الناتو التي تنتهج الليبرالية الجديدة المجردة عن القيم والاخلاق وحالياً تخوض روسيا حرباً في اوكرانيا والذي يدعم الناتو فيها اوكرانيا، في حال ان الكثير من الدول الاسلامية والعربية متحالفة مع روسيا.

وأكد سليمان ان في ظل هذه الاوضاع ليس من مصلحة الغرب الدخول في صدام مع جماعات او دول اسلامية ولهذا حاول وزير الخارجية السويدي في تصريحات عدة تهدئة الوضع واطفاء النار.

وشهدت أوروبا أخيراً انتهاكاً جسيماً لقدسية القرآن الكريم تمثل في حرق نسخة منه يوم السبت علی يد المتطرف السويدي - الدنماركي، رامسوس بالودان، أمام السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية كبيرة من الشرطة.

وأثار هذا الانتهاك الی انتفاضة عارمة في جميع الدول الاسلامية والعربية واحتجاجات غاضبة ضد صمت الحكومة السويدية ازاء هذه الجريمة.

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شاهد بالفيديو.. أوروبا ستطفئ نار حرق القرآن لتفادي فتح جبهة جديدة

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