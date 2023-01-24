حكومة نتنياهو على المحك.. المعارضة تستعد لإسقاطه

خاص بالعالم

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع سألت قناة العالم مراسلها في رام الله فارس الصرفندي التالي:

في البداية فارس هل نحن امام صراع سياسي مشتعل؟

هل يستمر نتنياهو بالهروب الى الامام من قضايا الفساد التي تلاحقه هو الاخر؟

وبموازة ازمة الحكومة مع القضاء، شارك آلاف الاسرائيليين، في احتجاجات مناهضة لخطط حكومة نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي والتي يقول محتجون إنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء.

ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي المتطرف الذي لم يتجاوز عمره الشهر بات على المحك، وخيار فشله وسقوطه بات الخيار الاكثر نضوجا ووضوحا في الفترة المقبلة.

استضاف برنامج "البوصلة" ضيف هذه الحلقة الخبير في الشؤون الاسرائيلية ادهم ابو شوقه ليجيب عن الاسئلة التالية:



1-كيف ترون اقالة وزير يعتبر من الاساسيين في الائتلاف الحاكم؟ الا يعتبر ذلك بداية لسقوط حكومة نتنياهو؟

2- هل بدأت اولى المواجهات بين حكومة نتنياهو والقضاء؟

3- واذا ما اخذنا بالحسبان الاحتجاجات الواسعة ضد حكومة نتنياهو المتطرفة وقراراتها وخاصة بما يتعلق بعمل القضاء الى اين سينتهي الامر؟

4- وماذا عن اتجاه لدى وزراء الصهيونية الدينية، لمقاطعة جلسة الحكومة الأسبوعية فيما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة؟

5- هل نحن امام ازمة عميقة بدأت بالتشكل في الكيان الاسرائيلي؟ وما هي التوقعات حيال آلية عمل تلك الحكومة اليمنية المتطرفة؟