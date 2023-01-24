اميركا استخدمت الدولار كسلاح لدفع الحكومة العراقية نحو السير بمسارها

العالم - العراق

وقال العكيلي، ان "الآلية التي يتم فيها تصدير النفط العراقي تقوم على أساس تحويل الإيرادات من بيع هذا المنتج الى البنك الفيدرالي الأميركي، وبالتالي فأن أموال العراق بيد اميركا وبنكها "بحسب " المعلومة".

وأضاف ان "احتياج البنك المركزي من الدولار يتم تعويضه من البنك الفيدرالي الأميركي، والفترة الراهنة قام فيها هذا البنك باتخاذ إجراءات من دون العودة الى الحكومة العراقية ماتسبب باختلاف معادلة العرض والطلب".

وبين ان "عدم تلبية متطلبات العراق من الدولار من قبل اميركا فأنها وضعت البنك المركزي امام موقف صعب، وولد عجزا كبيرا في العملة الصعبة، وهو ما استغلته بعض المصارف لرفع سعر الصرف".

ولفت الى ان "قضية الدولار لاتخلوا من مخطط أميركي يهدف الى الضغط على الحكومة بقيادة السوداني من اجل عدم خروجها من مسار السياسة الأميركية".