العالم - خاص بالعالم

والمقالين هم رؤساء أقاليم دنيبرو وكييف وسومي وخيرسون وزابوروجيا، وذلك ضمن ما اسمته كييف تغيرات شاملة للعاملين في المؤسسات الحكومية، كما أصدرت الحكومة قرارات بمنع بعض المسؤولين من السفر.

وعمليات الاقالة هذه توضح وجود خلل في القيادة الاوكرانية، خصوصا وانه منذ بداية الحرب في البلاد، قام زيلينسكي، باكثر من عملية اقالة لمسؤولين رفيعي المستوى ما يوحي بوجود خلافات على مستويات كبيرة في كييف.



من جانب اخر اعلن عدد من كبار المسؤولين الأوكرانيين استقالاتهم بعد ان كشفت وسائل الإعلام عن عمليات شراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها وتوجيه تهم فساد لهم.

ومن بين المسؤولين المستقيلين نائب وزير الدفاع فياتشيسلاف شابوفالوف، الذي كان مسؤولا عن الدعم اللوجستي للقوات المسلحة ومساعد مدير الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشينكو ونائب المدعي العام أوليكسي سيمونينكو.



نائب وزير الدفاع اوضح ان تهم الفساد لا اساس لها من الصحة. واضاف ان هذه الاتهامات هي في وسائل الاعلام فقط، ولفت شابوفالوف، الى ان استقالته من شأنها أن تساعد في الحفاظ على الثقة في الوزارة.

فيما اقيل نائب وزير تنمية المجتمعات والأقاليم فاسيل لوزينسكي، المتهم بتلقي رشوة بقيمة 400 ألف دولار، لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، في حين تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء.



مراقبون يرون ان ازمة الفساد هذه تكشف عن حجم الفشل الذي يلاحق الحكومة الاوكرانية، ما قد يصعب عليها المواجهة في الحرب.

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