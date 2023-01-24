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الإحتلال يقرر هدم أيّ بناء في المناطق المصنفة"ج"لضمّها لكيانه

الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

من الآن فصاعدا سيكون سكان هذه المناطق محلا لهجوم اسرائيلي عنوانه اخلائهم بشكل كامل بناء على قرار الاحتلال الاسرائيلي هدم اي بناء في المناطق المصنفة ج كجزء من وضع حلول للصراع بين وزير الحرب الاسرائيلي يئواف جلنت وسمطرتش.

العالم - مراسلون

تغريدة نتنياهو التي تعهد فيها بملاحقة البناء الفلسطيني في المناطق ج في اثر جلسة للحكومة الاسرائيلية تاتي ايضا ضمن خطة الرجل التي طرحها في السابق والتي تقوم على ضم هذه المناطق الى كيان الاحتلال الاسرائيلي وكما يبدو في ظل حلفاءه الحاليين يرى الرجل الفرصة سانحة لتنفيذ مخططه.

وبينما دعت الفصائل الفلسطينية الى المواجهة الشاملة لما تخططه حكومة نتنياهو للمناطق المصنفة ج سواء بالصمود فوق الارض او بالتصدي للمحتل جاءت لغة الدبلوماسية الفلسطينية لتحذر من مخططات الاحتلال الجديدة.

وفي بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اعتبر ان تصريحات نتنياهو بملاحقة البناء الاسرائيلي في مناطق ج يهدف إلى "تخريب" جهود التهدئة وبناء الثقة بين الجانبين التي تبذلها جهات دولية بينها الإدارة الأمريكية.

معركة المناطق ج هي جزء من معارك منتظرة مع حكومة نتنياهو وعلى الفلسطينيين اتخاذ القرار المناسب لخوض هذه المعارك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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