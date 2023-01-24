موقف ايراني بعد تراجع أوروبا عن المس بالحرس الثوري وتحذير من عام دموي في أمريكا

خاص بالعالم

من جهتها، أكدت طهران احتفاظها بحق الرد بالمثل على الحظر الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على نواب ومسؤولين قضائيين وعسكريين وثقافيين ايرانيين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.... تحذير 'CNN' من أن الولايات المتحدة قد تكون متجهة لفترة دموية، بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعية في الأيام الماضية.

وقالت الشبكة: إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتجاوز فيها عدد الأسلحة عدد السكان.

وجاء التقرير بعد مقتل سبعة أشخاص على الأقل في كاليفورنيا، في ثاني إطلاق نار جماعي في الولاية خلال ثمان واربعين ساعة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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