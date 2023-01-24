العراق ينظر اليه في الخارج كمنطقة حرب وإعلامنا لم يصحح هذا التوجه

العالم - العراق

وأكد رشيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن، والأواصر الاجتماعية الطيبة التي تربط الشعبين الشقيقين على مدى السنوات والحقب الزمنية الماضية.

وأشار رشيد إلى أن الإعلام الحر جزء مهم في المجتمعات فهو يحدد السلبيات والايجابيات للحكومة، لكن بعض وسائل الإعلام لا تبذل جهدا في نقل الصورة الحقيقية عن العراق مضيفاً:"شخصيا أريد أن تكون للإعلام قوة وسلطة كونه يساهم في حماية الدستور والقوانين من خلال تشجيع الإيجابيات ونقد السلبيات بطريقة بناءة وليست هدامة".

وأشار إلى أن" العراقيين عانوا سابقا من الحروب، وهذا أثر على مجمل حياتهم، بالإضافة الى الإرهاب بعد إزالة النظام الدكتاتوري ولحد الآن لا زالت بعض آثاره باقية، ومنها وجود ما يقارب مليون نازح، إضافة إلى أن عصابات داعش الارهابية دمرت كل شيء في المدن التي سيطروا عليها، واليوم يعيش النازحون أوضاعا صعبة، داعيا الإعلاميين إلى أخذ دورهم المهني في التعامل مع المستجدات على الساحة العربية والدولية ونبذ مبدأ استخدام الإعلام لإذكاء المشاكل واستعراض الأزمات دون المساهمة في تقديم حلول مجتمعية تعمل على تضييق اية فجوة قد تكون موجودة".

وأكد رئيس العراق أن "علاقاتنا مع الدول العربية والإقليمية والعالمية جيدة جدا، مبينا أن"جميع القادة والرؤساء الذين التقيناهم يعبرون عن دعمهم للعراق وحرصهم على أن يلعب دورا أكبر في المنطقة لترسيخ أسس السلام والاستقرار".

وأضاف أن العراق بلد غني بموارده والطاقات البشرية ولكن يُنظر اليه في الخارج كمنطقة حرب، وإعلامنا لم يصحح هذا التوجه" مبينا "اليوم ترون أن بغداد آمنة ومستقرة كبقية المحافظات، والحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات لتقليل عسكرة المجتمع بتحويل ملف أمن المدن الى الشرطة المحلية بدلا من الجيش".

وتحدث رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن العلاقات العراقية الأردنية وضرورة تعزيزها، فيما عبر أعضاء الوفد عن شكرهم للرئيس العراقي على فرصة اللقاء، مؤكدين أن العلاقات العراقية الأردنية تحظى باهتمام ودعم من الملك الأردني عبد الله الثاني، وأشاروا إلى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والنواحي الاقتصادية سيما المدينة الصناعية التي تعتبر من المشاريع المهمة.

ضم الوفد الاردني كلا من خالد الشقران رئيس تحرير صحيفة الرأي، والسيد مصطفى ريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور، ومكرم الطراونة رئيس تحرير صحيفة الغد، وفيروز مبيضين مدير عام وكالة الانباء الاردنية / بترا، ابراهيم البواريد مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ودانه صياغ مدير عام تلفزيون المملكة الفضائية، حسين الجغبير رئيس تحرير صحيفة الانباط، وعلي فريحات- وكالة الانباء الأردنية، وأمجد سلمى عبد الله نائب نقيب الصحفيين الأردنيين ، وعبد الوهاب زغيلات رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، وبحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.