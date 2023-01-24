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سعوديون ينتقدون اغلاق متنزه سعودي بالكامل من اجل عيون رونالدو

سعوديون ينتقدون اغلاق متنزه سعودي بالكامل من اجل عيون رونالدو
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن موقع إيكونوميست تايمز ان السلطات السعودية اغلقت متنزها ترفيهيا أمام الجمهور ليتمكن اللاعب البرتغالي الشهير والمحترف في صفوف نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو وعائلته من الاستمتاع بزيارة خاصة.

العالم- السعودية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بانه تم إغلاق متنزها ترفيهيا أمام الجمهور لمدة ساعتين، ليتمكن رونالدو وعائلته من الاستمتاع بزيارة خاصة ممّا أدى ذلك إثارة الانتقادات بين مواطني المملكة.

وتأتي تلك الزيارة وسط حالة من الجدل بشأن طبيعة العلاقة بين اللاعب وجورجينا رودريجيز والتي وفقًا للقانون السعودي الحالي علاقة “غير شرعية” لا يسمح بها لا قانونًا ولا شرعًا في المملكة المحافظة.

وكان محاميان سعوديان متخصصان في القانون المدني؛ صرحا لصحيفة ديلي ميل البريطانية بأن السلطات السعودية بدأت مؤخرًا في غض الطرف وعدم مقاضاة الأشخاص الذين يعيشون بدون عقد زواج، على الرغم من أن قوانين المملكة لا تزال تحظر ذلك، كما أن الحكومة لم تعد تتدخل في الحالة الزوجية للوافدين.

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سعوديون ينتقدون اغلاق متنزه سعودي بالكامل من اجل عيون رونالدو

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