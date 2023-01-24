مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير القحطاني والنخيفي المختفيين منذ 100 يوم

العالم- السعودية

وقالت المنظمة في سلسة تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر": "يستمر ومنذ 90 يومًا منع الناشط الحقوقي، محمد القحطاني، من التواصل مع عائلته، حيث أخفته السلطات السعودية قسريًا وترفض إلى الآن إطلاق سراحه رغم انتهاء عقوبته".

وطالبت المنظمة بالحرية لـ"القحطاني"، ووقف الانتهاكات ضده.

وفي تغريدة منفصلة، أشارت المنظمة إلى استمرار إخفاء الناشط عيسى النخيفي، قسريًا منذ 100 يوم، رغم انقضاء فترة محكوميته في سبتمبر.

ودعت "القسط" السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن "النخيفي"، والمعتقلين المنتهي محكومياتهم.

وكانت جهات أممية دعت السلطات السعودية لتوضيح مصير "القحطاني" والإفراج عنه فورًا دون شرط.