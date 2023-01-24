الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣
٠٥:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير القحطاني والنخيفي المختفيين منذ 100 يوم

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير القحطاني والنخيفي المختفيين منذ 100 يوم
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

طالبت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالدول الخليجية السلطات السعودية بالكشف عن مصير الإصلاحي البارز، الدكتور محمد فهد القحطاني، والناشط عيسى النخيفي، المختفيان منذ ما يزيد عن 100 يوم.

العالم- السعودية

وقالت المنظمة في سلسة تغريدات عبر حسابها بـ"تويتر": "يستمر ومنذ 90 يومًا منع الناشط الحقوقي، محمد القحطاني، من التواصل مع عائلته، حيث أخفته السلطات السعودية قسريًا وترفض إلى الآن إطلاق سراحه رغم انتهاء عقوبته".

وطالبت المنظمة بالحرية لـ"القحطاني"، ووقف الانتهاكات ضده.

وفي تغريدة منفصلة، أشارت المنظمة إلى استمرار إخفاء الناشط عيسى النخيفي، قسريًا منذ 100 يوم، رغم انقضاء فترة محكوميته في سبتمبر.

ودعت "القسط" السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن "النخيفي"، والمعتقلين المنتهي محكومياتهم.

وكانت جهات أممية دعت السلطات السعودية لتوضيح مصير "القحطاني" والإفراج عنه فورًا دون شرط.

روابط ذات صلة

رغم انتهاء محكوميته.. الانتهاكات مازالت تطال القحطاني!

حكومة إبن سلمان تختطف الناشط الحقوقي محمد فهد القحطاني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبداللهيان يلتقي بالأمين العام لمجموعة D8

مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير القحطاني والنخيفي المختفيين منذ 100 يوم

جراء نقل قائد الحركة للعزل الانفرادي.. استنفار عام لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال

بالفيديو.. موجة إقالات واستقالات تضرب العاصمة الأوكرانية بسبب"فضيحة فساد"

بالفيديو.. الإحتلال يقرر هدم أيّ بناء في المناطق المصنفة"ج"لضمّها لكيانه

في حوار حصري للعالم.. العميد شكارجي: الحرس الثوري في طليعة مكافحي الإرهاب الدولي بالعالم