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أمير عبداللهيان يلتقي بالأمين العام لمجموعة D8

أمير عبداللهيان يلتقي بالأمين العام لمجموعة D8
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الإيرانية مجموعة D8 بأنها آلية إقليمية مفيدة، مؤكداً دعم إيران الكامل لأنشطة المنظمة الحالية والمحتملة.

العالم إيران

وخلال لقائه الأمين العام لمجموعة D8إيزاكا إمام وصف وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية حسين أميرعبداللهيان تنظيم دي ثمانية بأنه آلية إقليمية مفيدة.

وفي هذا اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الإقليمي في طشقند قدم الأمين العام لمنظمة دي ثمانية تقريرا عن أداء هذه المنظمة، مشيرا إلى الدور الفعال لجمهورية إيران الإسلامية في التطورات والتفاعلات داخل دي ثمانية، داعياً إلى عقد الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في المنظمة.

وضمن شكره للتقرير المقدم صرح وزير الخارجية الإيرانية أن جمهورية إيران الإسلامية ستدعم بشكل كامل الأنشطة والتعاون الفعلي والمحتمل لهذه المنظمة.

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أمير عبداللهيان يلتقي بالأمين العام لمجموعة D8

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