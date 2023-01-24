وزير خارجية إيران يلتقي في طشقند نظيره الطاجيكستاني

العالم - إيران

وجاء اللقاء بين الوزيرين الإيراني والطاجيكي على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) باستضافة أوزبكستان.

علما ان اجتماع وزراء خارجية "إيكو" ينعقد سنويا باستضافة إحدى الدول الـ10 الأعضاء وهي: إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وجمهورية أذربيجان وتركمانستان.

وكان وزير الخارجية الإيرانية، وصل أمس الاثنين إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بهدف المشاركة في هذا الاجتماع.

وتسعى المنظمة لتحسين ظروف التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء وتعمل على إزالة الحواجز التجارية تدريجيا في هذه المنطقة، والهدف الآخر لمنظمة هو إعداد برنامج مشترك لتنمية الموارد البشرية في هذه البلدان العشرة.

وتعمل منظمة إيكو على التسريع في وتائر برنامج تطوير النقل والاتصالات، وفي مجالات التجارة والنقل والطاقة والسياحة والإنتاج والنمو الاقتصادي والتعاون والشراكة وبناء قدرات البرامج التعليمية.

يذكر أن مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي، يقع في العاصمة الإيرانية طهران.