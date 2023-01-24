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'هرتسوغ' يلتقي غدا بمسؤولين كبار للاتحاد الأوروبي

'هرتسوغ' يلتقي غدا بمسؤولين كبار للاتحاد الأوروبي
الثلاثاء ٢٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخطاب الرئيسي في البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع بمناسبة ما يسمى بـ"اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة".

العالم - الإحتلال

وقال هرتسوغ في بيانٍ قبل مغادرته متوجها إلى فرنسا، غدا الأربعاء: "هذه زيارة مهمة واستثنائية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي"، وبلجيكا صديقة مقربة لـ"الكيان الصهيوني" وأنا متأكد من أن اجتماعاتي مع الملك والمسؤولين الحكوميين ستكون بمثابة حافز للعديد من التعاون معها. ولباقي الزيارة للاتحاد الأوروبي أهمية خاصة".

وأضاف: "علاقة [إسرائيل] بدول أوروبا ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لها تأثير على كل مجال تقريبا من مجالات حياتنا - من الاقتصاد إلى الأمن والأوساط الأكاديمية والعلوم والثقافة وغير ذلك الكثير"، وأكد "زيارتي واجتماعاتي تجمع دروس الماضي ورؤية لمستقبل واعد من الشراكة بين [إسرائيل] ودول أوروبا".

وسيلتقي هرستوغ خلال زيارته المقررة في الفترة من 25 إلى 26 يناير/كانون الثاني، إلى ستراسبورغ فرنسا، مع ملك بلجيكا فيليب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، وممثلين عن الجاليات اليهودية.

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