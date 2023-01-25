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على غرار معركة سيف القدس..

بن غفير يُلوح بعدوان عسكري على قطاع غزة

بن غفير يُلوح بعدوان عسكري على قطاع غزة
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

لوح ما يسمى بوزير "الأمن القومي" في حكومة نتنیاهو إيتمار بن غفير، بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، على غرار معركة "سيف القدس".

العالم - فلسطين

وأفاد بن غفير مساء الثلاثاء فی مؤتمر صحفي، "أن الخبراء في مكتبه يحذرون من سيناريو معركة سيف القدس "حارس الأسوار"، كما أن توليت منصبي جلست في العديد من تقييمات الوضع، والمناقشات، وفي جميعها لاحظت أن خطراً كبيراً يهدد الأمن القومي لـ"إسرائيل" حسب تعبیره.

وادعى، أن أهم سيناريو هو الذي يسمعه من معظم الخبراء وهو أن معركة "حارس الأسوار 2" على الأبواب، لذلك يجب تعزيز الشرطة وحرس الحدود وإنشاء حرس وطني قوي يمنع تكرار السيناريو، على حد وصفه.

ومنذ دخول بن غفير حكومة نتانیاهو، وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً شديداً حيث الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك، وتصعد عمليات الإعدام الميدانية.

جدير بالذكر، أن معركة سيف القدس اندلعت في مايو 2021، وسمتها "إسرائيل" عملية "حارس الأسوار"، استشهد خلالها أكثر من 200 فلسطيني، فيما قُتِل أكثر من 13 من الصهاينة، وانتهت في 21 أيّار/مايو من عام 2021 بهدنة بوسَاطة مصرية.

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على غرار معركة سيف القدس.. بن غفير يُلوح بعدوان عسكري على قطاع غزة

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