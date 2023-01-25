إدانات عربية واسلامية بعد تمزيق نسخة من المصحف الشريف وإحراقها في هولندا

العالم - أوروبا

ودانت دولة قطر واستنكرت بـ"أشدّ العبارات" سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف، وشددت على أن "هذه الواقعة الشنيعة تعد عملاً تحريضياً، واستفزازاً خطيراً لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة واستنكار" المملكة للحادثة، مؤكدة أنها "خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين".

كذلك أدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان الحادثة، مشددة على "ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب".

بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان إدانة للحادثة، أن ما تم "فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين"، مشددة على أن الدول الأوروبية التي تشهد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا مسؤولة عن منع تكرار تلك الحوادث.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة، في بيان إدانة، بأنها "ممارسات متطرفة، تؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار"، داعية لاحترام الرموز الدينية والكف عن الكراهية.

كذلك شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إدانة للحادثة على أنها "اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين"، مطالبة بتحرك دولي وأممي لوقف تلك الممارسات وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات.

تركيا تستدعي سفير هولندا

وفي سياق ردود الفعل، استدعى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، الثلاثاء، سفير هولندا في أنقرة، بعدما أحرق زعيم يمني متطرف نسخة من القرآن في لاهاي، بحسب بيان صادر عن الخارجية التركية.

وقال البيان: "أعربت الوزارة عن إدانتنا الشديدة واحتجاجنا على هذا العمل الشنيع والبغيض، وطالبت هولندا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

تظاهرات في باكستان

في غضون ذلك، تظاهر مئات المسلمين، الثلاثاء، في مدينة لاهور بشرق باكستان للتنديد بحادثة الاعتداء الجديد في هولندا.

وردد أنصار حزب سياسي صغير يدعى (الرابطة الإسلامية الباكستانية المركزية) شعارات ضد إدوين واجنسفيلد الزعيم الهولندي لحركة بيغيدا اليمينية المتطرفة في هولندا.

يذكر أنه أقدم زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد على إحراق نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها، في لاهاي، العاصمة الإدارية للبلاد، وسط إدانات عربية واسلامية لهذا الاعتداء الجديد، والذي جاء بعد يومين فقط من سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة استوكهولم.