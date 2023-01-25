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بارزاني: الأجواء الإيجابية بين أربيل وبغداد ستساهم في استباب الأمن والاستقرار

بارزاني: الأجواء الإيجابية بين أربيل وبغداد ستساهم في استباب الأمن والاستقرار
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منطقة كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن الأجواء الإيجابية التي برزت مؤخراً بين أربيل وبغداد، والحوارات بين الجانبين، خاصة فيما يرتبط بقوانين الموازنة والنفط والغاز وتقاسم العائدات، "ستساهم في استتباب أمن واستقرار البلد".

العالم-العراق

واستقبل بارزاني، أمس الثلاثاء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ووفداً مرافقاً لها ضم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، وعدداً من المسؤولين في الأمم المتحدة.

ولفت بيان لرئاسة كردستان العراق، إلى أن الجانبين بحثا أوضاع الإقليم ومساعي التوصل لاتفاق بين الأطراف السياسية على مسألة الانتخابات، وعلاقات أربيل – بغداد، والحرب على الإرهاب، وأحوال الإيزديين وأوضاع سنجار.

واتفق الجانبان في الرأي على "أهمية تنفيذ اتفاق تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية ومنهاجها"، و"أهمية تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في سنجار"، وفق البيان.

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