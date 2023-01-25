رئيسي يطلب من الأجهزة التنفيذية دعم البنك المركزي في إدارة سوق العملة الاجنبية

العالم - ايران

وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، اشار آية الله رئيسي إلى السياسات المعلنة حديثًا للبنك المركزي وآمال النشطاء الاقتصاديين بفاعليتها، وطلب من مسؤولي الأجهزة التنفيذية دعم البنك المركزي في تنفيذ سياساته في ادارة سوق العملة الاجنبية بنجاح.

واكد الدكتور رئيسي على ضرورة أن تقوم منظمة التخطيط والميزانية بتحديد الموارد التي تحتاجها وزارة الصحة لتوفير الأدوية والمعدات الطبية ذات الاولوية.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار آية الله رئيسي إلى زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد ومتابعة قضايا ومطالب أهالي مدن المحافظة المختلفة، واعتبر حل مشاكل الشعب من أولويات الحكومة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تسهيل شؤون الجمارك والتبادلات الحدودية ، وطلب من المؤسسات المسؤولة، بما في ذلك الجهاز الدبلوماسي للبلاد ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشاكل مرور الشاحنات في حدود آستارا مع جمهورية آذربيجان شمال غرب البلاد.