عودة العمل بمحطة "سادكوب" للمحروقات في القنيطرة

العالم-سوریا

وأشار عضو المكتب التنفيذي في المحافظة عن قطاع المحروقات فرح صقر في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية عودة العمل بالمحطة باعتبارها الوحيدة التابعة للقطاع العام في المحافظة، ويتم من خلالها تزويد المديريات بمادة المازوت، إضافة إلى تعبئة السيارات والآليات الحكومية بمخصصاتها من مادتي المازوت والبنزين.

ولفت صقر إلى أن خروج المحطة عن العمل أثر سلباً على حسن سير العمل في العديد من المديريات الخدمية، وخاصة الأفران وسيارات الإسعاف.

وكانت محطة وقود سادكوب في محافظة القنيطرة تعرضت في الـ 19 من الشهر الجاري لاعتداء من قبل مجموعة إرهابية، وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية أن الاعتداء كان بهدف السرقة، ونتج عنه ضرر في مضختي البنزين والمازوت، وخروج المحطة عن الخدمة.