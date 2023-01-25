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امير عبداللهيان يشرح نتائج اجتماع منظمة "ايكو" في طشقند

امير عبداللهيان يشرح نتائج اجتماع منظمة
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

شرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" الذي عقد في العاصمة الاوزبكية طشقند.

العالم - ايران

يتبع ..

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امير عبداللهيان يشرح نتائج اجتماع منظمة "ايكو" في طشقند