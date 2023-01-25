بومبيو ينشر مذكراته.. إبن سلمان "قائد تاريخي" و قتل خاشقجي "شيء عادي"

العالم – يقال ان

مذكرات بومبيو التي جاءت تحت عنوان:"لا تبدل رأيك مطلقا، القتال من أجل أميركا التي أحب"، ستواجه بكثير من الشك والريبة من قبل المراقبين، حتى المقتطفات التي نقلتها بعض الصحف عن مذكرته، كانت تزييفا وقحا للحقائق، ومن حق المتابعين ان يشككوا في كل ما جاء في مذكرات بومبيو، فالرجل شهد على نفسه بالكذب، رغم ان المراقبين لم يكونوا بحاجة الى هذه الشهادة، فسيرته وتصريحاته ومواقفه كلها شهادات دامغة على انه كذاب، كرئيسه ترامب.

بومبيو هذا كان قد القى كلمة امام طلبة جامعة "اي اند ام" بتكساس، في نيسان / ابريل عام 2019، برر فيها علاقة سيده ترامب الحميمة ، بإبن سلمان حتى بعد الكشف عن تورط الاخير بقتل الصحفي جمال خاشقجي، حيث قال ما نصه: "كان شعار جامعة ويست بوينت (جامعة عسكرية في امريكا) هو: لا تكذب، لا تخدع، لا تنهب، ولا تتحمل الذين يرتكبون هذه الامور. ولكن عندما كنت رئيسا لـ"سي آي ايه"، كذبنا، وخدعنا، ونهبنا. لقد تلقينا دورات تدريبية شاملة، وأرى ان هذه الامور تمثل تجربة المجد الامریكي"!!.

مثل هذا الكذاب الاشر، ترى ماذا يمكن ان يقول في مذكراته، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يصف الغضب الناجم عن جريمة قتل الصحفي السعودي جمل خاشقجي البشعة، بأنه "غضب زائف"، وان الصحفيين "صقلوا القصة بشدة لأن خاشقجي كان صحفيا". واتهم خاشقجي بأنه "يتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين الداعمة للإرهاب".

وبطريقة في غاية الخسة والدناءة والقبح، برر بومبيو جريمة قتل خاشقجي الفظيعة بقوله:"ذلك لم يكن مفاجئا، ليس بالنسبة لي على أية حال. لقد شهدت ما يكفي في الشرق الأوسط لأدرك أن هذا النوع من القسوة كان أمرا روتينيا للغاية في هذا الجزء من العالم".

في جانب اخر من مذكراته يصف بومبيو ابن سلمان بانه "رجل إصلاحي سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي". ويتهجم على الصحافة لانتقادها العلاقة التي كانت بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وبين ابن سلمان بالقول ان هذه العلاقة "جعلت الإعلام أكثر جنونا من شخص نباتي يتواجد داخل مسلخ لحوم".

اكاذيب بومبيو لم تمر دون رد، فمن ناحيتها، قالت حنان العتر خاشقجي، أرملة خاشقجي، إنها تريد "إسكات كل هؤلاء الذين ينشرون الكتب ويحتقرون من شأن زوجها ويجمعون الأموال منه" .

وأضافت في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "مهما يتحدث بومبيو عن زوجي، فهو لا يعرفه، يجب أن يصمت ويكتم الأكاذيب بشأن زوجي، إنها معلومات سيئة ومعلومات خاطئة ... هذا غير مقبول".

اما خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز ، فاعربت على "تويتر" عن "ذعرها وغضبها"، وكتبت تقول ان بومبيو "تحدث دون احترام او إنسانية عن شخص قُتل بوحشية".

فيما اعتبر ناشر صحيفة واشنطن بوست ورئيسها التنفيذي فريد رايان تشويه بومبيو للحقائق المتعلقة بخاشقجي بأنه “صادم ومخيب للآمال".