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النزاهة العراقية: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق

النزاهة العراقية: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة.

العالم - العراق

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة".

وأوضحت الدائرة أنَّ "الكشف المُعدَّ من قبل دوائر التسجيل العقاري والتخطيط العمرانيّ والبلديَّة في الديوانيَّة بيَّن عدم صحَّة ما ورد بالكشف المرافق طياً (طلب الوزير إلى وزير الماليَّـة)"، مشيرا الى ان "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ الوزير السابق؛ فضلا عن ثلاثة متهمين اخرين، هم اعضاء لجنة الكشف، استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ".

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النزاهة العراقية: صدور أمر باستقدام وزير الداخلية السابق

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