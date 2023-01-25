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السفير الروسي يعلق على قرار ألمانيا إرسال دبابات 'ليوبارد' إلى أوكرانيا

السفير الروسي يعلق على قرار ألمانيا إرسال دبابات 'ليوبارد' إلى أوكرانيا
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصف السفير الروسي في ألمانيا سيرغي نيتشايف قرار برلين بإرسال الدبابات بأنه "خطير للغاية"، و "ينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة" ويعني "الرفض النهائي من جمهورية ألمانيا الاتحادية للاعتراف بالمسؤولية التاريخية" عن جرائم النازيين.

العالم ـ أوروبا

وقال نيتشايف: "مرة أخر ى، نحن مقتنعون بأن ألمانيا، مثل أقرب حلفائها، ليست مهتمة بحل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، إنها تريد التصعيد الدائم والضخ غير المحدود لنظام كييف بمزيد من الأسلحة الفتاكة. أصبحت الخطوط الحمراء شيئًا من الماضي".

وأضاف: "اتخذت برلين هذا القرار في أيام الذكرى الثمانين لكسر الحصار المفروض على لينينغراد، والذي قتل فيه مئات الآلاف من المواطنين السوفييت. إنه يدمر بقايا الثقة المتبادلة، ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للعلاقات الروسية الالمانية...".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز من ترساناتها الخاصة.

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السفير الروسي يعلق على قرار ألمانيا إرسال دبابات 'ليوبارد' إلى أوكرانيا

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