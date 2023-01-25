شهداء وجرحى في غارات للعدوان على الحديدة اليمنية

العالم – خاص بالعالم

التوقعات المتكررة عن وجود اتفاق جديد ينهي حالة الا حرب واللاسلم في اليمن يبدو انها لم تكن دقيقة حتى الان فمنذ عودة المبعوث الاممي هانس غروندبرغ الذي زار صنعاء قبل ايام وحديثه عن وجود امل في توقيع اتفاق سلام لم يحدث اي جديد حول ملف السلام والانفراجة التي تم الاعلان عنها في وقت سابق.

وفي ظل حالة الترقب الموجودة استمرت السعودية في حصد ارواح اليمنيين وقتلهم بدم بارد حيث عادة الغارات السعودية من جديد الى مناطق متعددة من اليمن وقالت وسائل اعلام يمنية ان ثلاثة أطفال استشهدوا وأصيب آخر بقصف طيران العدوان التجسسي مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة شمال البلاد مضيفة أن طائرات العدو التجسسية قصفت قرية داكم والبرودي في منطقة الشرجة ما أدى إلى استشهاد الاطفال والحاق اضرار كبيرة بممتلكات المواطنين كما أُصيب ثلاثة مواطنين يمنيين بجروح بينهم طفل جرّاء انفجار لغم من مخلفات التحالف السعودي في مديرية الحوك بالمحافظة نفسها.

وفي الحدود اليمنية السعودية ايضا استشهد واصيب العشرات خلال الايام القليلة الماضية اثر تواصل القصف المدفعي السعودي على العديد من القرى اليمنية الواقعة في الشريط الحدودي وقالت مصادر طبية ان الجيش السعودي تعمد يتعمد قصف المواطنين بالمدفعية الثقيلة على طول الشريط الحدودي مضيفة ان الضحايا يسقطون بشكل يومي.

ومع تواصل تدهور الحالة الانسانية ضاعف العدوان ايضا من حصارة الاقتصادي حيث فرضت حكومة المرتزقة زيادات كبيرة في الجمارك ما ادى الى ارتفاع في الاسعار بشكل جنوني ومضاعفة الانهيار الاقتصادي في البلاد هذا كما تشهد المناطق التي يسيطر عليها العدوان اوضاع انسانية صعبة في ظل غياب الخدمات واختفاء المزاعمُ السعوديةُ والاماراتيةُ في تقديمِ مساعداتٍ للمواطنين هناك هذا ويرى اغلب اليمنيون ان دعم واشنطن ولندن لحكومة المرتزقة والتحالف السعودي الاماراتي الاخير حول الاوضاع الاجراءات الاقتصادية الاخير ضاعف من الماساة الانسانية وادى الى فشل جميع الجهود السياسية لايقاف الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين.