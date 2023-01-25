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موسكو ستعتبر استخدام كييف لقذائف 'ليوبارد-2' استخداما للقنابل النووية

موسكو ستعتبر استخدام كييف لقذائف 'ليوبارد-2' استخداما للقنابل النووية
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين جافريلوف، بأن استخدام كييف لقذائف اليورانيوم من دبابات "ليوبارد - 2 " سيعتبر استخداما للقنابل النووية القذرة.

العالم ـ أوروبا

وحذر غافريلوف، خلال الجلسة العامة لمنتدى التعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كييف وحلفاءها الغربيين، من عواقب استخدام اليورانيوم في قذائف دبابات "ليوبارد – 2" الألمانية، قائلا: "إن موسكو ستعتبر استخدام كييف لليورانيوم، بمثابة استخدام للقنابل النووية القذرة".

وتابع: "نحن نعلم أن دبابة "ليوبارد–2"، قادرة على إطلاق قذائف "برادلي" و"ماردر" الخارقة للدروع، ونعلم أنه يمكن تثبيت رؤوس يورانيوم على قذائفها، وإذا ما تم استخدامها فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تلوث البيئة، كما حدث في يوغوسلافيا والعراق.

وأعلنت الحكومة الألمانية اليوم، أنها ستمد أوكرانيا بـ 14 دبابة "ليوبارد–2"، وأنها سترفع قيود التصدير، كي تتمكن الدول الأخرى التي تمتلك دبابات "ليوبارد-2" من إمداد أوكرانيا بها من ترسانتها الخاصة.

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