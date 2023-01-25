'بن غفير' يتحدى الأردن يعلن نيته اقتحام المسجد الأقصى مجددا

العالم ـ فلسطين

وأكد بن غفير ان الكيان الاسرائيلي، كيان مستقل، و"ليس عليها وصاية من أي دولة أخرى".

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية يوم أمس، استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني في عمّان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد الملك الأردني، خلال اللقاء، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.

ومنذ دخول بن غفير حكومة نتانیاهو، وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً شديداً حيث الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى المبارك، وتصعد عمليات الإعدام الميدانية.