شاهد.. الكرملين يحذر من تسليم كييف دبابات حديثة

العالم – خاص بالعالم

من جانبه اكد الكرملين أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستدمر في ساحة المعركة. على الصعيد الميداني اعلن الجيش الأوكراني انسحابه من مدينة سوليدار في شرق البلاد بعد إعلان الجيش الروسي قبل أسبوعين السيطرة عليها.

في التفاصيل، تحذيرات روسية متواصلة من خطر التصعيد الغربي في اوكرانيا.. فقد أعلن الكرملين أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد كييف بدبابات ثقيلة فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة. واضاف انه من الناحية التكنولوجية، فان خطة التزويد بالاسلحة الثقيلة فاشلة. وإن ذلك مبالغة في تقدير الإمكانات التي ستُضاف للجيش الأوكراني. واوضح الكرملين ان هذه الدبابات ستحترق مثل سواها، وهي باهظة الثمن فقط. ولفت الى ان أي إمدادات من الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا ستترك أثرا لا يُمحى على العلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين. مشيرا الى ان الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا من شأنها فقط إطالة أمد النزاع، ومفاقمة معاناة المدنيين الأوكرانيين.

المانيا منحت الضوء الأخضر لتسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا التي تطالب بها بالحاح لمواجهة القوات الروسية. وستسلم برلين من جانبها اربعة عشر دبابة من طراز ليوبارد ايه اثنين وستين. وهذا الطراز هو اكثر حداثة وأفضل من ايه اثنين واربعين، التي تنوي إرسالها بولندا وفنلندا. ولفتت برلين الى ان تدريب الفرق الأوكرانية على هذه الدبابات يجب أن يبدأ بسرعة في ألمانيا. واوضحت انه إلى جانب التدريب، ستشمل حزمة المساعدات خدمات لوجستية وذخيرة وصيانة الأنظمة للدبابات. فيما ستقوم الولايات المتحدة بتزويد اوكرانيا بدبابات من طراز أبرامز.

ميدانيا يبدوا ان الجيش الاوكراني يعاني في الشرق فقد اعلن انسحابه من مدينة سوليدار، بعد إعلان الجيش الروسي قبل أسبوعين السيطرة عليها. واوضحت كييف ان قواتها انسحبت بعد معارك صعبة استمرت لاشهر وهي الان مواقع مجهزة. دون ان تحدد ماهية هذه المواقع وتاريخ الانسحاب. فيما أعلنت القوات الروسية انها احرزت تقدم في باخموت بؤرة الصراع في شرق أوكرانيا. وبحسب المصادر العسكرية فان هذا الخرق جاء بسبب التقدم الذي قامت به القوات الروسية في سوليدار. والسيطرة على باخموت ستسمح للجيش الروسي بقطع الامدادات للجيش الاوكراني والسيطرة على المناطق التي كان الأوكرانيون يقصفون منها المواقع الروسية. هذه التطورات تؤكد مرة اخرى ان الحرب في اوكرانيا لن تنتهي قريبا.