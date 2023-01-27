سفارة اذربيجان في طهران، دوافع شخصية وراء حادث الهجوم... بعد تدفق الاسلحة الغربية.، كييف متعطشة للمزيد

العالم - بانوراما

حيث اكدت الشرطة ان الرجل هاجم السفارة بسبب قيام زوجته بمراجعتها منذ العام الماضي، ومن وقتها لم تعد لمنزلها.



وادى الهجوم الى مقتل موظف اذربيجاني من كادر السفارة واصاب اثنين آخرين. وادانت الخارجية الايرانية الهجوم واكدت انه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواصلة العمل في السفارة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تكثف القوات الروسية محاولاتها لاختراق الدفاعات الأوكرانية وقد شنت قتالا عنيفا في شرق البلاد.

في هذه الاثناء أعلنت كندا وبولندا عزمهما تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد لتنضما بذلك إلى الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى في تزويد كييف بدبابات ثقيلة لمواجهة القوات الروسية.

من جهته قال الكرملين إن الرئيس بايدن يملك مفتاح إنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق توجيه كييف، لكن واشنطن لا ترغب حتى الآن في استخدامه.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.