وكالة الطاقة الذرية: إيران لاتملك سلاحا نوويا

العالم ـ إيران

وحسب سي إن إن، قال غروسي أمام لجنة فرعية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن إيران لديها 70 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60٪، ونقاء 1000 كيلوغرام إلى 20٪.

وتابع غروسي: "لم يعلن أحد عن وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن لم يتم متابعة أي التزام،... وتم انتهاك كل حد كان موجودًا في خطة العمل الشاملة المشتركة عدة مرات".، على حد تعبيره.

هذا واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي،في وقت سابق، لا توجد أنشطة غير معلنة ومواقع غير معلنة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.