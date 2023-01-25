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وكالة الطاقة الذرية: إيران لاتملك سلاحا نوويا

وكالة الطاقة الذرية: إيران لاتملك سلاحا نوويا
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

زعم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن إيران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"، مؤكدا أنها لا تملك واحدًا حتى الآن.

العالم ـ إيران

وحسب سي إن إن، قال غروسي أمام لجنة فرعية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن إيران لديها 70 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60٪، ونقاء 1000 كيلوغرام إلى 20٪.

وتابع غروسي: "لم يعلن أحد عن وفاة خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن لم يتم متابعة أي التزام،... وتم انتهاك كل حد كان موجودًا في خطة العمل الشاملة المشتركة عدة مرات".، على حد تعبيره.

هذا واكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي،في وقت سابق، لا توجد أنشطة غير معلنة ومواقع غير معلنة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وكالة الطاقة الذرية: إيران لاتملك سلاحا نوويا

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