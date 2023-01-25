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ليبرمان: 'إسرائيل' في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل

ليبرمان: 'إسرائيل' في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير المالية الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن "اسرائيل" في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تعرفها من قبل.

العالم ـ الاحتلال

ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن "إسرائيل" مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة لم تعرفها منذ عقود مضت.

وذكر أفيغدور ليبرمان الذي تولى عدة مناصب في حكومات الاحتلال السابقة، آخرها وزارة المالية في حكومة يائير لابيد السابقة، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، برفقة عدد من الوزراء يوضح أنهم خائفون.

وأكد ليبرمان، أن كلا من نتنياهو وأعضاء حكومته الأخيرة تعرف الحقيقة ولكن لا يوجد أي طرف مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، وهو ما يشير إلى أن "إسرائيل" مقبلة على أزمة اقتصادية كبيرة.

وشدد أفيغدور ليبرمان على أن تلك الأزمة الاقتصادية لم تكن تعرف "إسرائيل" مثلها منذ عقود، مضيفا أن كل شيء يقع على عاتق بنيامين نتنياهو.

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ليبرمان: 'إسرائيل' في طريقها إلى أزمة اقتصادية لم تشهدها من قبل

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