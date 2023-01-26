السوداني يغادر بغداد إلى فرنسا

العالم-العراق

وأمس الأربعاء، أكد السوداني، عزمه التوجه إلى باريس في زيارة رسمية، وأشار إلى أن حكومته باتت أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور.

وقال مصدر حكومي عراقي إن "السوداني سيتوجه على رأس وفد وزاري الى فرنسا بزيارة رسمية يوم الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

من جانبه غادر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بغداد متوجها إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وفق مكتبه الاعلامي.