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برلماني روسي: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي ويجب إنهاؤه

برلماني روسي: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي ويجب إنهاؤه
الخميس ٢٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجلس الدوما الروسي نائب رئيس لجنة رابطة الدول المستقلة قسطنطين زاتولين أن وجود القوات الأمريكية في سورية غير شرعي ويجب إنهاؤه، مطالباً بوقف نهب هذه القوات لثروات سورية الطبيعية والنفطية.

العالم- سوريا

وقال زاتولين في تصريح لمراسل وكالة سانا للانباء في موسكو : “إن الجميع يدرك مدى خطورة التدخل الأجنبي في شؤون سورية الداخلية ولا سيما أن الولايات المتحدة هي التي اختلقت الأزمات في العديد من دول العالم، متذرعة بمحاربة الإرهاب لمواصلة فرض هيمنتها على العالم”.

كما أكد زاتولين أن سورية بدأت باستعادة عافيتها تدريجياً بمساعدة أصدقائها وحلفائها، وبالدرجة الأولى روسيا وإيران، واصفاً العقوبات اللاشرعية أحادية الجانب التي تطبقها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد سورية وروسيا وإيران بالجائرة وبأنها تمس وتضر حياة الشعوب المعيشية.

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برلماني روسي: الوجود الأمريكي في سورية غير شرعي ويجب إنهاؤه