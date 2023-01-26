هجوم اعلامي سعودي على الفقهاء والفقه

العالم- السعودية

وجاء في التغريدة"في سياق رؤية #مبس شنت الصحف #السعودية حملة مكثفة على الفقهاء و الفقه باعتبار أن الجميع صاروا متنورين يستطيعون قيادة أنفسهم بأنفسهم في المقابل لا يزال أصحاب العقول في هذه المقالات غيرقادرين حتى علي التشكيك بقرارات الحكومة دون أن يتعرضوا لغضب لا تحمد عقباه."

يأتي هذا في وقت يصر نظام ابن سلمان على مواصلة القمع والانتهاكات بحق الحقوق والحريات في السعودية، وسط محاولات حكومية للتستر على ما يحصل خلف الكواليس.

وحسب مؤسسة "سند" الحقوقية "تغيب الأرقام الحقيقية حول عدد معتقلي الرأي والمختفين قسريا والمتوفين داخل السجون، وسط قلق متزايد من مزيد من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان".

وأفادت المؤسسة بأنه"ينتهج النظام سياسة تكميم الأفواه وتضليل الحقائق أو إخفائها، بغية التستر على جرائم القمع والاعتقال التي وصلت لمراحل متقدمة جدا".

وأضافت"على الجهات الحكومية المعنية ان تحترم القوانين وتكشف عن الاحصائيات المتعلقة بعدد معتقلي الرأي من النساء والرجال والاطفال، والمختفين منهم قسريا والمتوفين في السجون، وتفرج عنهم بلا شروط او قيود او مماطلة".