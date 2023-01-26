تخوف صهيوني من تحول المواجهة من جنين إلى عموم الضفة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 11:05 بتوقيت مكة المكرمة أوضح مراسلنا فارس الصرفندي أن: المصادر الإسرائيلية تؤكد أنه كان هناك تخطيط لتنفيذ عملية كبيرة في الداخل الفلسطيني على ما يبدو، وكانت هناك مجموعة من المقاومين تخطط لتنفيذ هذه العملية، وأن الجيش الإسرائيلي من خلال معلومات استخباراتية وصلت إليه قام بتنفيذ هذه العملية، ويقول جيش الاحتلال بأنه استطاع أن تحبط ما كان يخطط في مخيم ومدينة جنين، وأن الهدف هو إنهاء هذه الظاهرة والمقصود ظاهرة المقاومة في مخيم جنين.

ولفت مراسلنا قائلاً: واضح تماما أن ما كان يعرف سابقاً بضرورة أن يكون هناك "جزء للعشب" كما كانت العملية العسكرية تسمى في السابق واليوم تسمى "كاسر الأمواج".. يبدو أنها بدأت تتخذ منحاً جديداً من خلال عمليات أوسع في جنين، وقد تكون نابلس هي المنطقة الأخرى.

وأضاف: لكن هنا من الضروري أيضا أن نذكر بأن حتى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية حاول أن يظهر أنه استطاع إلى حد ما أن يحد من ظاهرة كتيبة جنين ويحد من ظاهرة عرين الأسود.. لكن تبين اليوم أنه نتيجة حجم المقاومة في مخيم جنين وحجم ما حدث بأن هذه الظاهرة بالفعل لم تنتهي.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي وفي الساعات الأخيرة قام برفع حالة التأهب في غلاف في قطاع غزة تخوفا من أن تنفلت الأمور وتتحول المواجهة من مواجهة محدودة في جنين إلى مواجهة شاملة على مساحة الضفة الغربية، وهذا طبعا متوقع جدا في الساعات القليلة المقبلة.

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